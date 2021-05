3. Liga: Krawalle nach Aufstieg von Hansa Rostock

Hansa Rostock kehrt in die 2. Liga zurück © AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Nach dem erfolgreichen Aufstieg von Hansa Rostock in die 2. Bundesliga randalieren rund 250 Anhänger in der Rostocker Innenstadt. Auch die Polizei wird angegriffen.

Nach dem Aufstieg von Hansa Rostock in die 2. Bundesliga hat es in der Nacht zum Sonntag Krawalle gegeben. ( Service: Ergebnisse der 3. Liga )

Wie die örtliche Polizei mitteilte, versammelten sich am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Rostocker Innenstadt bis zu 250 Hansa-Fans, die einen mobilen Verkaufsstand in Brand setzten. Die eintreffenden Polizei- und Feuerwehrkräfte seien mit Pyrotechnik und Flaschenwürfe angegriffen worden.