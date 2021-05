Arminia Bielefeld: Samir Arabi erklärt den Klassenerhalt

Arabi: "Ortega spielt eine überragende Saison"

Was er damit bezweckte? "Ich wollte nur zeigen, wie groß der finanzielle Unterschied in der Liga ist. Es hatte nichts damit zu tun, dass wir unserer Mannschaft nichts zutrauen. Wir wollten es uns nicht vorwerfen lassen, zu schwächeln, wenn einer der Großen nicht da ist. Wir haben daran geglaubt und wollten uns nichts vorwerfen lassen müssen. Der Vergleich diente genau dafür und wir saßen letztlich auch alle im selben Boot und haben es verdient geschafft."

Reif: "War okay, den Trainer zu wechseln"

Auch für SPORT1-Experte Marcel Reif hat die Arminia letztlich alles richtig gemacht. "Bielefeld will ein Ausbildungsverein sein. Wenn ein Trainer das so sieht und der andere so, dann ist das okay den Trainer zu wechseln. Es ist geräuschlos und ohne schmutzige Wäsche zu waschen, über die Bühne gegangen. Daran sehe ich nichts schlimmes."