Kunstturnen: Biles feiert furioses Comeback

Los Angeles (SID) - Kunstturn-Weltmeisterin Simone Biles hat bei ihrem Comeback auf dem Weg zu dem Sommerspielen in Tokio mit einer Sprungpremiere ein Ausrufezeichen gesetzt. Die viermalige Olympiasiegerin, die seit der WM 2019 keinen Wettkampf mehr bestritten hat, zeigte bei den US Classic in Indianapolis einen Jurtschenko (Radwende vor dem Brett) mit gestrecktem Doppelrückwärtssalto. Dies war zuvor noch keiner Frau in einem Wettkampf gelungen.