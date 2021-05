Kleber und Dallas starten mit Sieg in die Play-offs

Doncic (l.) jubelt mit Finney-Smith (r.) und Kleber © AFP/GETTY IMAGES/SID/HARRY HOW

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat bei seinem Comeback mit den Dallas Mavericks einen erfolgreichen Auftakt in die Play-offs der NBA gefeiert.

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat bei seinem Comeback mit den Dallas Mavericks einen erfolgreichen Auftakt in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Bei den Los Angeles Clippers setzte sich der Meister von 2011 mit 113:103 durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung.