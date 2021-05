21 Tote bei Ultramarathon in China

Rettungsteams beim Ultramarathon in China © AFP/SID

Bei einer Ultramarathonveranstaltung in China sind 21 Teilnehmer aufgrund eines plötzlich einsetzenden Unwetters ums Leben gekommen. Auf einem hochgelegenen Streckenabschnitt des Querfeldein-Rennens in der Nähe der Stadt Baiyin in der Provinz Gansu kam es zu einem plötzlichen Wettereinbruch mit Hagel, Graupel und starkem Wind.