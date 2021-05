Lewandowski über Rekord: "Nicht davon zu träumen gewagt"

Bayern-Torjäger Lewandowski hatte am letzten Spieltag beim 5:2 gegen den FC Augsburg in der letzten Minute sein 41. Saisontor erzielt. Der alte Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 lag bei 40 Toren. "Ich habe nicht einmal davon zu träumen gewagt, dass man in einer Saison so viele Tore schießen kann", sagte der 32-Jährige.