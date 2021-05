WDR-Umfrage: Große Mehrheit für Boykott der WM in Katar

Der Widerstand gegen eine Teilnahme der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an der WM-Endrunde 2022 in Katar wächst.

Der Widerstand gegen eine Teilnahme der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an der WM-Endrunde 2022 in Katar wächst. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes infratest dimap für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) befürworteten rund eineinhalb Jahre vor Beginn des Turniers insgesamt 65 Prozent der teilnehmenden Personen einen Boykott. Gerade einmal nur knapp jeder Vierte (26 Prozent) sprach sich trotz der problematischen Menschenrechtslage in Katar für eine Teilnahme des viermaligen Weltmeisters aus.