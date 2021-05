Formel 1, Monaco: Max Verstappen mit Wutanfall nach Unfall von Leclerc

Immer wieder brüllte der Niederländer via Boxenfunk wüste Schimpfwörter in Richtung seines Ingenieurs und konnte gar nicht damit aufhören. Alleine das "F**k"-Wort fiel mindestens fünf Mal.

Verstappen verteidigt Leclerc

Wütend auf Leclerc zeigte sich der Red-Bull-Pilot dabei nicht, viel mehr trauerte er der vergebenen Chance auf die Pole Position nach. "Das kotzt mich alles so an", konstatierte er, als er am zerstörten Boliden von Leclerc vorbeifuhr. (Rennkalender der Formel 1 2021)