Eintracht Frankfurt: André Silva wird nur von Lewandowski übertrumpft

C. Michel

Nur Robert Lewandowski ist besser: André Silva legt bei Eintracht Frankfurt eine Fabelsaison hin. Oftmals hätte er damit in der Liga-Historie triumphiert.

Am 33. Spieltag war es so weit. Eintracht-Stürmer André Silva übertrumpfte bei der 3:4-Niederlage auf Schalke Vereins-Legende Bernd Hölzenbein.

Der 26-Tore-Rekord des Weltmeisters hatte 44 Jahre Bestand. Doch dann kam Silva: 25 Jahre alt, Portugiese, Cristiano Ronaldo als Vorbild. Ob mit links, rechts, per Kopf oder vom Elfmeterpunkt aus: Silva verkörperte vom ersten bis zum letzten Spieltag internationale Klasse. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

28 Saisontore bedeuten Platz zwei hinter Lewandowski

Beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg war er wieder alleiniger Angreifer und wirbelte die Breisgauer mächtig durcheinander. Schon nach drei Minuten traf Silva den Pfosten, in der 63. Minute zeigte er sich gewohnt nervenstark vom Punkt aus. Der Nationalstürmer, der an der Europameisterschaft teilnehmen wird, verwandelte alle sieben Elfmeter in dieser Saison - herausragend. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)