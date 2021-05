1. FC Köln: Sebastiaan Bornauw - die Geschichte hinter Kölns Retter

Bornauw fiel wegen Tumor monatelang aus

Dank des Treffers in der 86. Minute retteten sich die Kölner doch noch auf den Relegationsplatz und kämpfen nun am Mittwoch (18.30 Uhr) und am Samstag (18 Uhr) gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt in der Bundesliga. (Service: Ergebnisse und Spielplan)