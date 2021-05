Rallye: Hinterrad abgerissen - Tänak muss in Portugal aufgeben

Ein abgerissenes Hinterrad hat alle Hoffnungen auf den Sieg des Esten Ott Tänak (Hyundai) bei der Portugal-Rallye zerstört. Der Spitzenreiter schlug am Samstag auf der vorletzten Wertungsprüfung mit seinem Auto an, dabei brach hinten rechts die Aufhängung. An eine Weiterfahrt war nicht zu denken.