FC Bayern: Hansi Flick lobt Jérôme Boateng nach Sieg gegen FC Augsburg

Flick adelt Boateng: "Einer der Besten in Deutschland"

Jérôme Boateng und Hansi Flick verbindet eine ganz besondere Beziehung. Der Samstagnachmittag in München verdeutlicht das einmal mehr.

Auf dem Weg zur Außenlinie hat Jérôme Boateng seine Tränen nicht verbergen können. Es waren seine letzten Schritte als Profi des FC Bayern, denn Hansi Flick nahm ihn in der 61. Minute vom Feld, damit ihn seine Mitspieler gebührend verabschieden konnten.

Wenige Sekunden später umarmte Boateng jenen Trainer, der aus ihm wieder einen Stammspieler gemacht hat. Der Erfolgstrainer sprach nach Abpfiff von einem der "bewegendsten Momente" an diesen Nachmittag. ( Lewandowskis Rekordkrimi )

Flick über Boateng: "Er war unser konstantester Innenverteidiger"

"Jérôme hat in den letzten Monaten eine ganz tolle Entwicklung gemacht. Er hat sehr viel gearbeitet, um so in Form zu sein, wie er jetzt ist", lobte ihn Flick auf seiner letzten Pressekonferenz als Trainer des FC Bayern. Wie Boateng wird er die Münchner zum 30. Juni verlassen.