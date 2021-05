Bei Hansa-Aufstieg: Ein Polizist durch Pyrotechnik verletzt

Die Rostocker Polizei vermeldete am Samstag im Zuge des Drittligaspiels einen verletzten Beamten, der durch geworfene Pyrotechnik verletzt wurde.

Die Rostocker Polizei vermeldete am Samstag im Zuge des Fußball-Drittligaspiels einen verletzten Beamten, der durch geworfene Pyrotechnik am Auge verletzt wurde. Hansa Rostock hatte durch ein 1:1 gegen den VfB Lübeck den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga nach neun Jahren perfekt gemacht.