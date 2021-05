Brych dritter "Schiri" im 300er-Klub

Zu seinem ersten Einsatz in der Bundesliga kam Brych wenige Tage nach seinem 29. Geburtstag am 28. August 2004 im Spiel zwischen Hertha BSC und dem FSV Mainz 05. Höhepunkte seiner Schiedsrichter-Laufbahn waren die Nominierungen für die WM-Turniere 2014 in Brasilien und 2018 in Russland, für die EM-Endrunde 2016 in Frankreich, für das Olympia-Turnier 2012 in London sowie das Champions-League-Finale 2017 in Cardiff zwischen Real Madrid und Juventus Turin.