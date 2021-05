Bundesliga-Relegation: Köln hat am Mittwoch zunächst Heimrecht

Der Bundesliga-Tabellendrittletzte 1. FC Köln hat am Mittwoch (18.30 Uhr) im Relegationshinspiel gegen den Dritten der 2. Liga zunächst Heimrecht.

Das Rückspiel findet am kommenden Samstag statt (29. Mai). Der Gegner der Kölner wird erst am Sonntag am letzten Saisonspieltag der 2. Liga ermittelt.