Schwimmen: Matzerath wird EM-Fünfter

Olympiastarter Lucas Matzerath hat bei der Schwimm-EM in Budapest den fünften Platz über 50 m Brust erreicht. Der Frankfurter schlug im Finale am Samstag nach 27,13 Sekunden an und verbesserte seine persönliche Bestzeit auf dieser Strecke in der Duna Arena ein drittes Mal. In den Kampf um die Medaillen konnte der 21-Jährige aber wie erwartet nicht eingreifen. Gold ging an den britischen Weltrekordler Adam Peaty (26,21).