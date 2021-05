800-m-Star Rudisha verpasst Tokio

Anzeige

David Rudisha (l.) wird in Tokio nicht starten © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Der zweimalige 800-m-Olympiasieger David Rudisha wird nicht bei den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) an den Start gehen. Das bestätigte der Weltrekord-Inhaber aus Kenia der Nachrichtenagentur AFP. Der zuletzt von Verletzungen geplagte Rudisha hätte in Japan nach seinen Siegen in London 2012 und Rio 2016 einen Gold-Hattrick schaffen können.

"Ich konnte schon seit längerer Zeit nicht mehr auf die Bahn zurückkehren. Daher bin ich nicht in der Lage, meinen Titel zu verteidigen", sagte der 32-Jährige, der 2011 und 2015 auch Weltmeister geworden war: "So ist das Leben, und so ist der Sport."

