Superbike-WM: Rekordweltmeister Rea feiert 100. Sieg

Rekordweltmeister Jonathan Rea hat (34) seinen 100. Sieg in der Superbike-WM gefeiert. Beim Saisonauftakt der Weltmeisterschaft für seriennahe Motorräder in Alcaniz/Spanien gewann der Kawasaki-Pilot am Samstag überlegen vor seinem Teamkollegen Alex Lowes (beide Großbritannien) und Toprak Razgatlioglu (Türkei/Yamaha). Pole-Setter Rea gelang ein Start-Ziel-Sieg.