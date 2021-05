St. Petersburg: Weiter Pläne für EM-Zuschauer trotz neuer Corona-Sorgen

Trotz wieder steigender Corona-Infektionszahlen will die russische Stadt St. Petersburg bei der Fußball-EM an der Zulassung von Zuschauern festhalten.

St. Petersburg (SID) - Trotz wieder steigender Corona-Infektionszahlen will die russische Stadt St. Petersburg bei der bevorstehenden Fußball-EM an Plänen für die Zulassung von Zuschauern in ihrem Stadion festhalten. Das bekräftigte der örtliche EM-Organisationschef Alexej Sorokin am Samstag auf einer Pressekonferenz.