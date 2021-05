WTA: Zweiter Turniersieg für US-Teenager Coco Gauff

US-Teenager Cori Gauff hat ihr zweites Turnier auf der WTA-Tour gewonnen. In Parma schlägt das Wunderkind eine Chinesin und springt in der Weltrangliste nach oben.

Als Nummer drei der Setzliste setzte sich die 17-Jährige im Finale des Sandplatzturniers in Parma gegen die Chinesin Wang Qiang (Nr. 6) mit 6:1, 6:3 durch. Gauff wird damit ab Montag in der Weltrangliste auf Platz 25 so hoch wie nie zuvor geführt.