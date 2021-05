André the Giant: Die Tragödie um Hulk Hogans WWE-Rivalen

André René Rousimoff, besser bekannt als André the Giant, war eine weltberühmte Attraktion. Er spielte in mehreren Filmklassikern mit, wurde selbst zum Vorbild mehrerer Hollywood-Streifen und als Motiv eines weltbekannten Kunstwerks zu einer Ikone im wörtlichen Sinne.

Der größte Rivale und WrestleMania-Gegner von Hulk Hogan war weit mehr als eine Wrestling-Legende. In dieser Woche wäre der als großer Wrestler, großer Mensch und großer Lebemann in Erinnerung gebliebene André 75 Jahre alt geworden. Das "8th Wonder of the World" führte ein Leben, das trotz seiner tragischen Kürze so prall gefüllt war, dass es für drei bis vier gereicht hätte.

André the Giant litt an Hormonstörung

Rousimoff wurde am 19. Mai 1945 in der nordfranzösischen Kleinstadt Coulommiers, Seine-et-Marne geboren, er war Sohn eines polnisch-bulgarischen Einwanderer-Ehepaars, der für ein einfaches Arbeiterdasein gemacht schien - wären da nicht seine besonderen Merkmale gewesen.

Die "Battle Royal" war seine Spezialität

Schon in den Siebzigern war André als Wrestler weltbekannt und laut Guinness-Buch der Rekord von damals auch der am besten verdienende Vertreter seiner Branche, mit einem sechsstelligen Jahreseinkommen.

Die Battle Royals, Massenkämpfe, in denen André zig Gegner über die Seile warf, wurden zu seiner Spezialdisziplin - zu Andrés Ehren ist die "André the Giant Memorial Battle Royal" seit 2014 jährlicher Programmpunkt bei WrestleMania, bei dem unter auch schon NBA-Legende Shaquille "Shaq" O'Neal mitmischte .

Andrés Inszenierung - teils auch in Gigantenduellen mit anderen Hünen wie Ex-Basketballer Big John Studd - war die Blaupause für alle WWE-Riesen nach ihm, von Giant Gonzalez bis "Big Show" Paul Wight (von Rivalen WCW anfangs als Andrés Sohn ausgegeben), von The Great Khali bis zum aktuellen Erben, dem 2,20-Meter-Mann Omos .

1987: Legendäres Duell mit Hulk Hogan bei WrestleMania III

André, zu Beginn seiner Karriere ein erstaunlich agiles Superschwergewicht, war athletisch schon über dem Zenit, als die damalige WWF 1987 das Programm startete, für das er heute am meisten in Erinnerung ist.

Bei WrestleMania III im Pontiac Silverdome vor angeblich über 90.000 Fans gipfelte die Rivalität in einem großen Match, in dem Hogan gelang, was vorgeblich über zehn Jahre niemandem gelungen war: Er holte André mit einem Bodyslam von den Beinen und besiegte ihn - ein Moment, der für das Publikum von damals eine ähnliche Wucht hatte wie das Ende der WrestleMania-Siegesserie des Undertaker gegen Brock Lesnar 27 Jahre später .

1993: Tod mit nur 46 Jahren

Große Stars, große Kulissen, große Shows: SPORT1 blickt auf die WrestleMania-Hauptkämpfe zurück - und zeigt, was aus den Teilnehmern wurde ©

WRESTLEMANIA I: HULK HOGAN & MR. T besiegen ROWDY RODDY PIPER & PAUL ORNDORFF. Für die erste WrestleMania 1985 im New Yorker Madison Square Garden setzte die damalige WWF auf Starpower und rekrutierte Schauspieler Mr. T als Gast-Wrestler - sowie Box-Legende Muhammad Ali als Gast-Ringrichter © WWE

Mister T, bekannt für seine Rolle als B.A. Baracus in der Kult-Actionserie "The A-Team", sorgte für effektive Cross-Promotion - Hogan spielte im Gegenzug beim A-Team mit © Imago

Mister T (eigentlich: Laurence Tureaud) absolvierte noch diverse weitere Auftritte für WWE, 2014 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen, die dort auch ihre Promi-Gaststars verewigt. Tureaud ist heute als Prediger unterwegs, wenn er gerade nicht seinen Kult-Faktor verwertet © WWE

Auch Piper ist Film- und TV-Fans nicht fremd, neben seiner Wrestler-Karriere war er oft als Schauspieler unterwegs, unter anderem in John Carpenters Alien-Kultfilm "Sie leben" ("I came here to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of bubble gum!") © Imago

Bei Wrestling-Fans ist der Kanadier Piper (der im Ring einen Schotten spielte) unvergessen, vor allem wegen seines Charismas und seines Redetalents. War das große Vorbild von Ronda Rousey. Das Hall-of-Fame-Mitglied starb 2015 61-jährig an einem Herzinfarkt © Getty Images

Heute eher in Vergessenheit: Der deutschstämmige Muskelberg Paul Orndorff, der zweite Gegenspieler von Hogan und T. Orndorff war in den Achtzigern mal Publikumsliebling und Partner Hogans, mal sein Rivale. Später auch in der Konkurrenzliga WCW als "Mr. Wonderful" eine feste Größe © WWE

Nach seiner aktiven Zeit arbeitete Orndorff als Trainer bei WCW, mittlerweile im Ruhestand. 2005 wurde er in die WWE Hall of Fame aufgenommen. 2014 feierte er bei WrestleMania 30 ein kleines Wiedersehen mit Hogan und dem 2018 verstorbenen Interviewer Gene Okerlund © WWE

WRESTLEMANIA II: HULK HOGAN besiegt KING KONG BUNDY. 1986 stellte die WWF ihrem Topstar Hogan einen gewaltigen Widersacher gegenüber, den als rund 200 Kilo schwer angekündigten Erzschurken mit dem schönen Spitznamen "Walking Condominium" - wandelnde Wohnanlage © WWE

Bundy war auch in den Neunzigern nochmal bei der WWF aktiv, 1995 war er WrestleMania-Gegner des Undertaker. Die Namensgleichheit zu Al Bundy ist übrigens kein Zufall: Er war Namenspate der Hauptfigur von "Eine schrecklich nette Familie" und spielte zweimal eine Gastrolle © WWE

Bundy (bürgerlich: Christopher Pallies) stand bis 2007 im Ring, bis zuletzt war er immer wieder Attraktion bei Fan-Conventions. Anfang März 2019 wurde er in seinem Haus in New Jersey tot aufgefunden © Getty Images

WRESTLEMANIA 3: HULK HOGAN besiegt ANDRE THE GIANT. 1987, bei der bis dahin größten WWF-Show überhaupt, traf Hogan auf einen legendären, weit über das Wrestling hinaus bekannten Hünen: den Franzosen Andre Rousimoff. Die Bilder, wie er Andre zu Boden warf und besiegte, gingen um die Welt © WWE

Der charismatische Andre war schon vor seinem heute bekanntesten Duell einer der ersten weltbekannten Wrestling-Stars, sein durch einen Tumor bedingter Riesenwuchs machte ihn zu einer einzigartigen Erscheinung, die auch in Hollywood gefragt war - hier etwa in der sehr empfehlenswerten "Braut des Prinzen" © Imago

Lebemann Andre, um den sich zahllose Anekdoten ranken (er soll einst 119 Bier in einer Nacht gekippt haben), starb 1993 mit nur 46 Jahren, wurde posthum zum ersten Mitglied der WWE Hall of Fame ernannt. Sein Gesicht wird auch vielen, die nie von ihm gehört haben, bekannt vorkommen ... © Getty Images

Ein Foto von Andre war Motiv für "Obey Giant" ("Andre The Giant has a Posse") von Shepard Fairey, eines der berühmtesten Street-Art-Werke aller Zeiten © instagram.com/obeygiant

WRESTLEMANIA IV: RANDY SAVAGE besiegt TED DIBIASE. 1988 versuchte es die WWF mit neuen Gesichtern, in einem Turnier um den vakanten WWF World Title besiegte Publikumsliebling Savage (r.) den "Million Dollar Man" Ted DiBiase © WWE

DiBiase - dessen Charakter als böser Millionär WWE-Boss Vince McMahon sich selbst nachempfand - gilt als einer der besten Wrestling-Bösewichte aller Zeiten, sowohl als aktiver Wrestler wie auch später in den Neunzigern als Manager der "Million Dollar Corporation" © WWE

DiBiase, 2010 in die WWE Hall of Fame aufgenommen, wurde nach seiner Karriere christlicher Prediger, zog sogar eine eigene Wrestling-Liga auf, die religiöse Werte vertreten sollte. Sohn Ted Jr. (r.) trat bei WWE in seine Fußstapfen - letztlich weniger erfolgreich © instagram.com/ted_dibiase_jr

WRESTLEMANIA V: HULK HOGAN besiegt RANDY SAVAGE. 1989 stand die Show unter dem Motto: "The Mega Powers explode" - die Publikumslieblinge Hogan und Savage hatten sich zerstritten, Hogan holte sich vom böse gewordenen Macho Man den Titel zurück © WWE

Der schillernde Savage wurde letztlich nie ein ganz so großer Star wie Hogan, war aber zeitweise zumindest mit am nächsten dran. In den Neunzigern folgte er Hogan zur Konkurrenzliga WCW, wo er bis zu deren Ende 2001 ein Topstar blieb © Imago

2011 starb Savage mit 58 Jahren unter dramatischen Umständen: Er erlitt einen Herzinfarkt, als er am Steuer eines Autos saß. Savage hatte eine nicht diagnostizierte Herzkrankheit © Getty Images

WRESTLEMANIA VI: THE ULTIMATE WARRIOR besiegt HULK HOGAN. Die Neunziger begannen in der WWF mit einem Knalleffekt. Nach sechs Jahren an der Spitze verlor Hogan erstmals fair und deutlich - gegen den zu seinem Nachfolger aufgebauten Warrior © WWE

Der Warrior blieb letztlich nicht lange an der Spitze, es gab Krach hinter den Kulissen und nach einer Steroid-Affäre die Trennung (gefolgt von mehreren kurzen Comebacks, die ebenfalls im Streit endeten). Wegen eines Copyright-Streits mit der WWF ging er so weit, seinen bürgerlichen Namen Jim Hellwig in "Warrior" zu ändern © WWE

Der Warrior war eine umstrittene Figur: Er tätigte homophobe Äußerungen, beleidigte einmal sogar den an Krebs erkrankten Ex-Kommentator Bobby Heenan. 2014 schlug er bei seiner Hall-of-Fame-Aufnahme versöhnliche Töne an und gewann Sympathien zurück. Wenige Tage später das Drama: Der Warrior erlitt einen Herzinfarkt und starb © WWE

WRESTLEMANIA VII: HULK HOGAN besiegt SGT. SLAUGHTER. Auf dem Höhepunkt des Golfkriegs 1991 versuchte die WWF mit einer Kontroverse zu punkten. Sie machte Ex-Soldat Slaughter zum Champ und präsentierte ihn als zum Feind übergelaufenen Sympathisanten des irakischen Diktators Saddam Hussein. Hogan entthronte ihn © WWE

Bald darauf war die Welt wieder in Ordnung und Slaughter wieder gut. Bob Remus, wie er wirklich hieß, war tatsächlich Drill-Sergeant bei der Army, im Wrestling-Ring ein bekanntes Gesicht der Achtziger und Neunziger, später auch als fiktiver Commissioner der WWF und Gegenspieler der D-Generation X © WWE

Bis heute ist Slaughter WWE in einer Botschafter-Rolle verbunden, SPORT1 traf ihn 2017 bei WrestleMania 33 topfit und in bester Laune an © SPORT1

WRESTLEMANIA VIII: HULK HOGAN besiegt SID JUSTICE. Der nächste Schurke, den Hogan in die Knie zwingen musste: Sid Justice, auch bekannt als Sid Vicious oder (P)Sycho Sid © WWE

Das Match endete dann mit einem Comeback-Auftritt des Ultimate Warrior, der Hogan half, Sid und Gesinnungsgenosse Papa Shango abzuwehren © WWE

WRESTLEMANIA IX: HULK HOGAN besiegt YOKOZUNA. Ein letztes Mal Hogan: 1993 im Caesar's Palace von Las Vegas besiegt der Koloss Yokozuna Champion Bret Hart unfair und fordert dann den herbeieilenden Hogan heraus - um nach wenigen Sekunden bezwungen zu werden © WWE

Es war Hogans letzter großer WrestleMania-Auftritt, bevor er zur Konkurrenzliga WCW wechselte und sich dort als böser Hollywood Hogan schließlich neu erfand. Nach dem Ende der WCW war er noch bis 2006 bei WWE aktiv © Getty Images

Hogan ist - auch wegen seiner TV- und Filmausflüge - bis heute der bekannteste Wrestler der Welt, er erlebte nach seiner Karriere persönliche Höhen und Tiefen, 2015 wurde ein rassistischer Ausfall publik, für den ihn WWE feuerte und sogar aus ihrer Hall of Fame verbannte. 2018 hob WWE die "Suspendierung" für den reuigen Hulkster wieder auf © Getty Images

WRESTLEMANIA X: BRET HART besiegt YOKOZUNA. Ein Jahr zuvor noch um den Sieg betrogen, tritt Hart 1994 das Erbe von Hogan an, bezwingt Yokozuna und wird diesmal Champion © WWE

Für Yokozuna (eigentlich Rodney Anoa'i und samoanischstämmiger Amerikaner, kein Japaner) war die Niederlage das Ende seiner Herrschaft als böser Champion. Im Jahr 2000 starb der Cousin von Roman Reigns an einem Lungenödem, nachdem sein Übergewicht außer Kontrolle geriet und er über 300 Kilo wog © WWE 2018 All Rights Reserved

WRESTLEMANIA XI: LAWRENCE TAYLOR besiegt BAM BAM BIGELOW. 1995 setzte die WWF wieder auf einen Gaststar: NFL-Legende L.T. (l.), zweimaliger Super-Bowl-Sieger mit den New York Giants und einer der besten Linebacker aller Zeiten. Er durfte Bösewicht Bigelow besiegen © WWE

Bigelow, für sein Gewicht von um die 160 Kilo ungewohnt beweglich und technisch versiert, gilt als ein Wrestling-Star, dessen Potenzial nie voll ausgeschöpft wurde. Im Jahr 2000 erwies er sich als echter Held, indem er drei Kinder aus einem brennenden Haus rettete. Leider verfiel er den Drogen und starb 2007 45-jährig an einer Überdosis © WWE

Auch Gaststar Taylor war oft aus nicht-sportlichen Gründen in den Schlagzeilen, hatte jahrelang Drogenprobleme und geriet öfters mit dem Gesetz in Konflikt © Getty Images

WRESTLEMANIA XII: SHAWN MICHAELS besiegt BRET HART. 1996 folgte eine erneute Wachablösung an der WWF-Spitze, der aufstrebende "Heartbreak Kid" rang Hart in einem über 60-minütigen "Iron Man Match" nieder und krönte sich erstmals zum Champion © WWE

Hart verließ die WWF 1997 unter skandalösen Umständen, bei seinem letzten Match gab es den berühmten und realen "Montreal Screwjob", Boss Vince McMahon ließ ihn gegen die Absprache gegen Michaels verlieren. Im Jahr 2000 musste der "Hitman" seine aktive Karriere wegen einer schweren Kopfverletzung beenden © Getty Images

Hart hatte nach seiner Karriere mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, überlebte einen Schlaganfall und eine Prostatakrebs-Erkrankung. 2010 versöhnte er sich mit McMahon, trat seitdem immer mal wieder bei WWE auf © Getty Images

WRESTLEMANIA 13: THE UNDERTAKER besiegt SYCHO SID. Zum ersten Mal in seiner schon lange erfolgreichen Karriere darf der Undertaker im WrestleMania-Hauptkampf ran und den damals amtierenden Champion entthronen - den vom "Justice" zum "Sycho" umbenannten Sid © WWE

Der leicht verquere Charme von Sid Eudy, wie er eigentlich mit vollem Namen heißt, trug ihn zu einer recht erfolgreichen Karriere, Sid hielt in den Neunzigern die wichtigsten Titel von WWF und WCW © WWE

2007, mit fast 50 Jahren, startete Sid sogar noch mal ein Comeback in den Independent-Ligen, 2017 bestritt der passionierte Softball-Spieler sein letztes Match © facebook.com/psychosidpromotions

WRESTLEMANIA XIV: STONE COLD STEVE AUSTIN besiegt SHAWN MICHAELS. Die Ära des erfolgreichsten WWE-Stars nach Hulk Hogan beginnt, der Texaner Austin wird erstmals Champion - während der besiegte Michaels wegen Rückenproblemen in den Ruhestand geht. Nicht für immer, wie sich noch zeigen wird © WWE

WRESTLEMANIA XV: STEVE AUSTIN besiegt THE ROCK. Im Jahr darauf trifft Austin erstmals bei WrestleMania auf The Rock, seinen großen Rivalen in der "Attitude Era". Er besiegt ihn und holt sich den zwischenzeitlich verlorenen Gürtel zurück © WWE

WRESTLEMANIA 2000: TRIPLE H besiegt THE ROCK, THE BIG SHOW, MICK FOLEY. Bei der 16. Mania-Auflage fehlt Austin verletzt, in seiner Abwesenheit schreibt Rivale Triple H Geschichte: Er verteidigt seinen Titel gegen drei Gegner - erstmals lacht bei der größten WWF-Show ein Böser zuletzt © WWE

Für 2,13-Meter-Mann Big Show war es der erste und einzige Auftritt im Mania-Hauptkampf, er blieb aber für weitere zwei Jahrzehnte eine gut ausgelastete Attraktion © WWE

Paul Wight, wie Big Show eigentlich heißt, ist bis heute aktiv, auch wenn seine Auftritte aus gesundheitlichen Gründen seltener werden - 2021 wechselte er überraschend zum Rivalen AEW © Getty Images

Auch der für seinen Mut, schmerzhaft einzustecken (und auszuteilen) bekannte Foley bekam nur einmal die ganz große WrestleMania-Bühne. Seine Vollzeit-Karriere beendete er kurz darauf, kehrte aber immer wieder für vereinzelte Auftritte in den Ring zurück © WWE

Foley, gesundheitlich schwer mitgenommen von seiner Karriere (zuletzt aber nach erfolgreichen Therapiemaßnahmen wieder in besserer Verfassung), war zuletzt bis 2017 als Show-Commissioner der Show Monday Night RAW zu sehen © Getty Images

WRESTLEMANIA X-Seven: STEVE AUSTIN besiegt THE ROCK. Denkwürdiges Finale der vielleicht besten WrestleMania überhaupt: Austin besiegt The Rock mit Hilfe seines bisherigen Erzfeinds, WWF-Boss Vince McMahon, und wird böse. Im Nachhinein gilt der Schachzug als Fehler, der Erfolg Austins ließ nach, der der WWF auch © WWE

Austin musste seine Karriere 2003 nach einem letzten WrestleMania-Match gegen The Rock wegen Nackenproblemen beenden, trat danach in diversen Filmen und TV-Shows auf, hat heute auch einen Podcast und bestreitet regelmäßig Gastauftritte für WWE. Privat nicht ohne Fehl und Tadel, 2002 wegen häuslicher Gewalt verurteilt © Getty Images

WRESTLEMANIA X8: TRIPLE H besiegt CHRIS JERICHO. Die erste WrestleMania unter dem neuen Liganamen WWE blieb vor allem für das Duell zwischen The Rock und Rückkehrer Hulk Hogan in Erinnerung, im eigentlichen Hauptkampf entthronte der zum Liebling gewordene Triple H Champion Chris Jericho © WWE

Für Jericho blieb der WrestleMania-Hauptkampf eine einmalige Erfahrung, er blieb aber dennoch lange Zeit ein Schlüsselakteur der Liga, auch weil er es schaffte, sich immer wieder neu zu erfinden. 2018 verließ er sie und wurde im Jahr darauf erster Champion von AEW © Getty Images

WRESTLEMANIA X9: BROCK LESNAR besiegt KURT ANGLE. 2003 erobert ein aufstrebendes Phänomen die große Wrestling-Bühne: Brock Lesnar besiegt Kurt Angle, Ringer-Olympiasieger 1996, und wird WWE-Champion - ehe er im Jahr darauf WWE überraschend verlässt und versucht, NFL-Profi zu werden © WWE

Angle beendete seine WWE-Karriere (schon 2017 mit dem Hall-of-Fame-Einzug belohnt) 2019 mit einem letzten WrestleMania-Match gegen Baron Corbin endgültig © Getty Images

WRESTLEMANIA XX: CHRIS BENOIT besiegt SHAWN MICHAELS, TRIPLE H. Ein damals bei WWE-Fans viel bejubeltes Bild, das einen bitteren Nachgeschmack hatte. Benoit, über Jahre hinweg einer der besten Wrestler der Liga, wurde 2004 mit dem Gewinn des World Titles belohnt © Getty Images

WWE-Champion Eddie Guerrero, der mit Benoit feierte, starb im Jahr darauf an einem Herzinfarkt. Das Leben seines Freundes Benoit geriet unter anderem deshalb aus den Fugen und endete 2007 mit einem Doppelmord: Er tötete Frau Nancy und seinen kleinen Sohn - und erhängte sich anschließend. WWE hat danach alle Spuren Benoits getilgt © Imago

WRESTLEMANIA 21: BATISTA besiegt TRIPLE H. 2005 setzt WWE zwei neue Stars in Szene. John Cena besiegt John Bradshaw Layfield und wird erstmals WWE-Champion, Batista schießt mit einem Sieg über Triple H zum World Champion empor © WWE

WRESTLEMANIA 22: JOHN CENA besiegt TRIPLE H. 2006 legt sich der "Cerebral Assassin" auch für den zweiten neuen Star hin. Cena verteidigt seinen WWE-Titel gegen den Top-Bösewicht und zementiert so seinen Aufstieg in höchste Sphären © WWE

WRESTLEMANIA 23: JOHN CENA besiegt SHAWN MICHAELS. Auch im Jahr 2007 thront Cena über allem und ringt "Mr. WrestleMania" nieder. Bei seiner späten Rückkehr in den Main Event stellte Michaels wie immer ein Top-Match auf die Beine, überließ den logischen Sieg aber der Generation nach ihm © WWE

WRESTLEMANIA XXIV: THE UNDERTAKER besiegt EDGE. 2008 zur Abwechslung wieder ein Dauerbrenner. Der "Deadman" feierte in seinem 16. Mania-Match seinen 16. Sieg und entthronte World Champion Edge © WWE

Ein weiterer WrestleMania-Hautpkampf war Edge - einem der großen Gegenspieler Cenas zu dessen Hochzeit - nicht vergönnt. Der Kanadier musste 2011 seine Karriere aufgrund einer Nackenverletzung abrupt beenden. Anfang 2020 folgte ein überraschendes Comeback, steht 2021 wieder im Mania-Main-Event © Getty Images

WRESTLEMANIA XXV: TRIPLE H besiegt RANDY ORTON. "The Game" offenbarte 2009, dass die WWE-Fans weiter mit ihm rechnen mussten. Etwas überraschend verteidigte er seinen WWE-Titel gegen den aufstrebenden Bösewicht Orton © WWE

WRESTLEMANIA XXVI: THE UNDERTAKER besiegt SHAWN MICHAELS. Passiert im Mania-Hauptkampf selten, aber in dem Fall aus gutem Grund: Es ging um keinen Titel, auf dem Spiel standen die Siegesserie des Undertaker und die Karriere seines Gegners Shawn Michaels. Der Taker siegte - Michaels ging zum zweiten Mal in den Ruhestand © WWE

Hobbyjäger Michaels - inzwischen mit kurzen Haaren - arbeitet heute in verantwortlicher Position im WWE-Leistungszentrum und der Talentförderungsliga NXT. 2018 ließ er sich für ein Legendenmatch in Saudi-Arabien einmalig zurück in den Ring locken © Getty Images

WRESTLEMANIA XXVII: THE MIZ besiegt JOHN CENA. Auf dem Höhepunkt seiner WWE-Karriere stieg der frühere Reality-Star The Miz (Mike Mizanin) 2010 zum Champion auf - und verteidigte den Gürtel 2011 mit unfairen Mitteln gegen Superstar John Cena © WWE

Auf dem Niveau hielt der "A-Lister" sich nicht, aber der charismatische Miz hat sich zumindest in der zweiten WWE-Reihe bis heute gehalten. 2021 kurzzeitig nochmal WWE-Champ © Getty Images

WRESTLEMANIA XXVIII: THE ROCK besiegt JOHN CENA. Traumduell, Teil 1: The Rock unterbrach seine erfolgreiche Hollywood-Zweitkarriere und ließ sich für ein Match der Topstars zweier Generationen gewinnen. Das etwas überraschende Resultat: The Rock gewann - und es gab Traumduell Teil 2 © WWE

WRESTLEMANIA XXIX: JOHN CENA besiegt THE ROCK. Das Rückmatch, diesmal sogar um den von The Rock zwischenzeitlich gewonnenen WWE-Titel - mit dem logischen Resultat: Cena siegte, war wieder Champion - Rock hatte die Fackel weiter gereicht © WWE

Über das, was The Rock alias Dwayne Johnson heute macht, muss man nicht viele Worte verlieren: Er ist der Hollywood-Megastar schlechthin © Getty Images

Für Cena war das zweite Match gegen The Rock ebenfallls der letzte WrestleMania-Hauptkampf. Auch er ist im Hauptberuf mittlerweile ein gefragter Hollywoood-Schauspiel (2018 erste große Hauptrolle in "Bumblebee"). Kehrt aber immer wieder in den Ring zurück © Getty Images

WRESTLEMANIA XXX: DANIEL BRYAN besiegt BATISTA, RANDY ORTON. Eigentlich sollte auch diesmal ein Hollywood-Star ein siegreiches Comeback feiern. Doch anstelle von Batista triumphierte Daniel Bryan - von einer Euphoriewelle der Fans in den Main Event und zum Gewinn von WWE und World Title getragen © Imago

Bryans Siegerfreude währte nur kurz: Schwere Kopf- und Nackenverletzungen überschatteten seine darauffolgenden beiden Jahre, so dass er 2016 seinen Rücktritt bekanntgab - von dem er 2018 wieder zurücktrat und seitdem wieder für WWE im Ring steht © WWE 2016 All Rights Reserved

Batista beschloss bei WrestleMania 35 mit einem letzten Comeback-Match gegen Triple H seine Karriere, konzentriert sich jetzt auf seine Jobs in Hollywood, wo er vor allem dank seiner Rolle als Drax in "Guardians of the Galaxy" nun auch sehr gefragt ist © Getty Images

Orton ist WWE dagegen immer treu geblieben, zuletzt mit etwas reduziertem Pensum. Bei den wichtigen Großveranstaltungen ist er jedoch immer da © Getty Images

WRESTLEMANIA 31: SETH ROLLINS besiegt BROCK LESNAR, ROMAN REIGNS. Auch 2015 brachten die Fans die Planungen durcheinander. Der eigentlich als Sieger über den von seinen NFL- und UFC-Abenteuern zurückgekehrte Lesnar auserkorene Roman Reigns wurde im Vorfeld der Show nicht wie gewünscht angenommen © WWE

WWE zog deshalb ein Ass aus dem Ärmel. Money-in-the-Bank-Sieger Seth Rollins löste sein jederzeit einsetzbares Ticket in ein Titelmatch und pinnte Lesnar - hält sich seitdem i Main-Event-Bereich der Liga © WWE

WRESTLEMANIA 32: ROMAN REIGNS besiegt TRIPLE H. Triple H alias Paul Levesque - mittlerweile kahl geschoren und fürs Talent-Management zuständiger Vorstand - marschiert 2016 zu seinem bislang letzten WrestleMania-Hauptkampf ein © WWE

Gegner ist Roman Reigns, mit dem es WWE trotz anhaltender Buhrufe der Fans diesmal durchzog: Er besiegt Triple H um den WWE-Titel und erklimmt den Gipfel der Liga © WWE

WRESTLEMANIA 33: ROMAN REIGNS besiegt THE UNDERTAKER. Die nächste Legende musste gegen den "Big Dog" die Waffen strecken. Reigns besiegte unter Buhrufen den mittlerweile über 50 Jahre alten Undertaker und belegte so seine vorher angebrachte Ansage: "This is my yard now" © WWE

Die Karriere des Deadman schien nach der Niederlage beendet (wie schon nach seiner ersten gegen Brock Lesnar 2014), doch einmal mehr kam der Taker zurück, auch wenn der Zahn der Zeit spürbar nagte. Seit 2020 wohl endgültig im Ruhestand © WWE 2018 All Rights Reserved

WRESTLEMANIA 34: BROCK LESNAR besiegt ROMAN REIGNS. Überraschender Sieger 2018: Universal Champion Lesnar, der eigentlich auf dem Weg zurück zur UFC schien, sich aber doch kurzfristig zu einer Verlängerung bewegen ließ - und Reigns als Nemesis erhalten blieb © WWE

Reigns schockte die Fans 2018 mit der Nachricht, dass er an Leukämie erkrankt war. Nach erfolgreich angelaufener Therapie ist er inzwischen wieder zurück © WWE

WRESTLEMANIA 35: BECKY LYNCH besiegt RONDA ROUSEY, CHARLOTTE FLAIR. Zum ersten Mal stehen die Frauen im Mittelpunkt, nicht zuletzt dank der Starpower der früheren UFC-Queen Rousey © WWE

Rousey und Ehemann Travis Browne haben sich nach dem Match ins Privatleben zurückgezogen, wollen eine Familie gründen. Ein Rousey-Comeback ist wahrscheinlich, der Zeitpunkt aber ungewiss © Getty Images

Lynch etablierte sich mit dem großen Sieg 2019 als Topstar, hielt den roten RAW-Damentitel über ein Jahr - ehe sie in Babypause ging und Ende 2020 Tochter Roux zur Welt brachte © WWE