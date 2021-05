Schalke 04: Mark Uth fehlt gegen den 1. FC Köln

Vor dem Duell der beiden Traditionsklubs am 34. Spieltag ( ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ), bei dem der FC dringend einen Sieg braucht, fehlt der Offensivspieler im Kader der Knappen.

Der CHECK24 Doppelpass mit Stefan Effenberg, Olaf Thon und Peter Neururer am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Offenbar wollen die Beteiligten vermeiden, dass Uth den Klub, mit dem er in Verbindung steht, selbst in die 2. Liga schießt. Würde er blass bleiben, kämen möglicherweise Anschuldigungen von Schalke Seite - ein typischer Interessenskonflikt, den man vermeiden will.