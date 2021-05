BBL: Brose Bamberg - MHP RIESEN Ludwigsburg live im TV, Stream bei SPORT1

In der BBL steht in der Viertelfinal-Serie zwischen den Riesen Ludwigsburg und Brose Bamberg eine Entscheidung bevor. SPORT1 überträgt die Partie live.

Nur noch ein Sieg fehlt dem Hauptrundensieger im Duell mit Brose Bamberg - den ersten Matchball in der Best-of-five-Serie will der Titelkandidat schon am Sonntag nutzen. SPORT1 überträgt die Partie um 15 Uhr live im Free-TV sowie im Stream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.