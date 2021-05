Formel 1 in Monaco: Mick Schumacher erhält Lob von Mercedes-Teamchef Wolff

Mick Schumacher fährt seit dieser Saison in der Formel 1 nachdem er letztes Jahr Formel-2-Weltmeister wurde © Imago

Seit dieser Saison fährt der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher in der Formel 1 für das Team Haas. Toto Wolff hat ein Auge auf Mick geworfen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff traut Mick Schumacher eine große Karriere in der Formel 1 zu. ( Formel 1: Monaco-GP ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker )

Wolff sieht im Sohn vom Rekordweltmeister Mick Schumacher großes Potenzial: "Das, was ich gesehen habe in den ersten Rennen, sagt mir, dass Mick in der Formel 1 Karriere machen wird."