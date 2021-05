Mich Schumacher crasht im dritten Monaco-Training - verpasst Qualifying

"Es tut mir sehr leid", funkte der 22-Jährige an seine Box. Zuvor war Schumacher eine starke Runde gelungen, in 1:13,139 Minuten belegte er Rang 14. Bis zum Qualifying um 15 Uhr ist nicht genug Zeit, um den Boliden wieder auf Vordermann zu bringen. Wie Haas per Twitter mitteilte, kann Schumacher daher nicht teilnehmen. Im Rennen am Sonntag muss er somit am Ende des Feldes starten.