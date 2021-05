2. Bundesliga: Bochum, Kiel und Fürth wollen direkten Aufstieg

Zwei aus drei: Der VfL Bochum, Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth kämpfen am Sonntag in einem spannenden Ligafinale um ihren Bundesliga-Traum.

Der VfL geht als Spitzenreiter von Platz eins in den finalen Spieltag. Die 8,5 Kilogramm schwere Silberschale mit einem Bergkristall in der Mitte ist der letzte Beweis, wie nah der VfL Bochum der Bundesliga ist. Wenn der Ruhrpott-Klub, Kiel und die Spielvereinigung am Sonntag um 15.30 Uhr in den spannenden Zweitliga-Showdown um den direkten Aufstieg gehen, wird die echte Meistertrophäe im altehrwürdigen Ruhrstadion stehen.