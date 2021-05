Doan: "Würde gerne in der Bundesliga bleiben"

Offensivspieler Ritsu Doan von Arminia Bielefeld sieht seine Zukunft über das Saisonende hinaus in Deutschland. "Ich würde gerne in der Bundesliga bleiben", sagte der 22-jährige Japaner bei Sport1: "Mein großes Ziel ist, in der Champions League zu spielen und diese auch zu gewinnen. Um solch ein Ziel zu erreichen, muss ich zeigen, dass ich in einem absoluten Top-Team der Bundesliga spielen kann."