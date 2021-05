FC Bayern: Robert Lewandowski hat Tor-Rekord für sich vor Gerd Müller

Robert Lewandowski hat den ewigen Tor-Rekord in der Bundesliga-Geschichte jetzt ganz für sich! Gegen Augsburg ballert sich der Pole an Gerd Müller vorbei auf Platz 1.

Robert Lewandowski hat sich endgültig als bester Torjäger in den Geschichtsbüchern der Bundesliga verewigt - und das in einem irren Krimi! (BERICHT: Furiose Meister-Show der Bayern - Lewandowski macht es spannend)

Der Superstar des FC Bayern markierte am letzten Spieltag gegen den FC Augsburg in der 90. Minute seinen 41. Saisontreffer und ließ damit die Legende Gerd Müller hinter sich.

Augsburg macht es Lewandowski schwer

Müller hatte in der Saison 1971/72 die bisherige Rekordmarke für die meisten Tore in einer Spielzeit aufgestellt - nun steht Lewandowski alleine an der Spitze. Lange galt die Bestmarke der Legende als in Stein gemeißelt, Lewandowski traf jedoch mit einer noch höheren Frequenz.