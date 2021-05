3. Liga: Hansa Rostock - VfB Lübeck, FC Ingolstadt - 1860 München

Das ist das Ergebnis eines spannenden letzten Spieltags in der 3. Liga. Dresden setzte sich in der finalen Partie der Saison mit 1:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden durch. Die Rückkehr des Ostklubs in die 2. Bundesliga stand schon vor dem Spieltag fest. Mit dem Treffer von Pascal Sohm in der 21. Spielminute machte Dynamo aber auch den Meistertitel endgültig klar. (Service: Tabelle der 3. Liga)