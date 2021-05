Nico Rosberg über Duell mit Lewis Hamilton und Grauzone in Formel 1

Nico Rosberg blickt auf sein Duell mit Lewis Hamilton in der Formel 1 zurück und erklärt, wie er den heutigen Rekord-Champion 2016 besiegen konnte.

Fünf Jahre nach seinem WM-Titel in der Formel 1 hat Nico Rosberg auf das Duell mit seinem ehemaligen Teamkollegen Lewis Hamilton zurückgeschaut.

Der deutsche Rennfahrer gab Einblick in den grenzwertigen Zweikampf in seinem letzten Jahr in der Königsklasse des Motorsports - und erklärte, wie er ihn gewonnen hat.