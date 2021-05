Bundesliga: Union Berlin - RB Leipzig 2:1, Max Kruse trifft

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Durch einen spektakulären 2:1 (0:0)-Sieg gegen RB Leipzig sicherte das Überraschungsteam aus Köpenick am 34. Spieltag Tabellenplatz sieben und zog in die neue Conference League ein. In der zweiten Saison im Oberhaus konnten 2000 Fans im Stadion An der Alten Försterei somit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)