EM, Frankreich: Rückkehr von Benzema sorgt für Trikot-Boom

Die Nominierung von Karim Benzema für die französische Nationalmannschaft begeistert die Fans. Die Trikotverkäufe schießen seit der Rückkehr in die Höhe.

Die Euphorie der Franzosen hat einen Grund: Benzema ist aktuell in bestechender Form. Der Mittelstürmer erzielte in 33 Ligaspielen 22 Tore und trägt wesentlichen Anteil daran, dass Real Madrid am letzten Spieltag noch Meister werden kann. (La Liga: Tabelle)