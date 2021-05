NHL-Playoffs: Leon Draisaitl droht mit Edmonton Oilers erneut frühes Aus

Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers droht in der NHL zum zweiten Mal in Folge ein frühes Aus in den Playoffs.

Die Oilers verloren in der Serie best of seven auch das zweite Spiel gegen die Winnipeg Jets mit 0:1. Paul Stastny erzielte in der fünften Minute der Verlängerung das Tor des Tages für die Jets.