Saballys Gameday-Routine: "Ich spiele Sudoku"

Satou Sabally, Deutschlands derzeit beste Basketballerin, lenkt sich an Spieltagen auf ganz spezielle Weise ab.

"Ich spiele Sudoku", sagte die 23-Jährige aus Berlin am Rande der Vorbereitung auf die anstehende Olympia-Qualifikation im 3x3-Basketball. Derzeit trainiert das deutsche Team in Düsseldorf für das Turnier in Graz (26. bis 30. Mai).