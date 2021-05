Nowitzki: "Wollte nie ein Role model sein"

Basketballidol Dirk Nowitzki ist in seiner Karriere quasi nebenbei zum Vorbild geworden. Im Doppelinterview mit Mats Hummels spricht er über die Rolle.

Basketballidol Dirk Nowitzki (42) ist in seiner Karriere quasi nebenbei zum Vorbild geworden. "Ich wollte nie ein Role Model sein", sagte der frühere NBA-Superstar im Doppel-Interview mit Fußball-Weltmeister Mats Hummels in der SZ. "Wenn ich mal was falsch gemacht habe, hab ich das nie groß verheimlicht, sondern bin immer offen durch", sagte der gebürtige Würzburger.