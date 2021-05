Formel 1 Heute LIVE: Das Qualifying in Monaco im TV, Stream, Ticker

Beim fünften Grand Prix des Jahres gastiert die Formel 1 in Monaco. Auf dem Kurs in Monte Carlo geht es am Samstag um die besten Startplätze für das Rennen.

Wenn es nach Pierre Gasly geht, könnte man in Monaco schon nach dem Qualifying die Trophäen vergeben und den Schampus verspritzen. (Formel 1: Das Qualifying in Monaco, Samstag ab 15.00 Uhr im LIVETICKER)

Formel 1: So tückisch ist Monaco-Qualifying

"Es ist keine gute Strecke, um Rennen zu fahren", sagt Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der immerhin dreimal in seiner Wahlheimat gewinnen konnte: "Alles konzentriert sich auf die eine Runde am Samstag. Auf der Skala der Rennstrecken, wo überholen schwer ist, liegt Monte Carlo außerhalb jeder Wertung. Man sollte sich überlegen, etwas daran zu ändern." (Die Fahrer der Formel 1)

Und so bleibt es beim Alten: Wer in Monaco vorne sein will, muss im Qualifying vorne sein. Kaum mehr als 70 Sekunden entscheiden gewissermaßen über das Abschneiden in 78 Rennrunden. Bei den letzten 20 Monaco-Rennen startete der spätere Sieger 16-mal von Platz eins oder zwei. Viermal siegte, wer von Rang drei startete. (Der Rennkalender der Formel 1)