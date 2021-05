Schalke 04: Timon Wellenreuther Kandidat auf der Torwart-Position

Auf Schalke könnte es eine Rückkehr geben. Keeper Timon Wellenreuther, zuletzt in Belgien unter Vertrag, steht nach SPORT1-Informationen auf der Liste der Knappen.

Bahnt sich da etwa ein Schalke-Comeback an?

Wie SPORT1 erfuhr, sucht S04 nach einem Torwart-Herausforderer, der in der Zweitliga-Saison Druck auf Routinier Ralf Fährmann (32) ausübt – und dieser könnte Timon Wellenreuther heißen!

Wellenreuther war vor einem Jahr aus der niederländischen Eredivisie von Willem II zum RSC Anderlecht gewechselt und gehörte zwischendurch zu den stärksten Keepern der Jupiler League. Beim belgischen Spitzenverein löste er zwischendurch die etatmäßige Nummer 1 Hendrik Van Crombrugge, der wegen einer Rückenverletzung mehrere Monate ausfällt, ab und stand 22 Spiele in Folge im Kasten.

Wellenreuther und Schalke? Könnte passen!

Nun strebt Wellenreuther, der in Anderlecht noch einen Vertrag bis 2024 hat, eine Veränderung an. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft. Neben Schalke haben auch noch zwei weitere Klubs aus Europa ihr Interesse am gebürtigen Karlsruher hinterlegt haben.