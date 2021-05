Leon Goretzka: Vertragsverlängerung beim FC Bayern nicht vor der EM

Demnach befindet sich der 26-Jährige derzeit auf einem richtig guten Weg in seiner Reha. Der Bayern-Profi erzielt die richtigen Fortschritte und will bis zum EM-Auftakt am 15. Juni gegen Frankreich wieder voll einsatzbereit sein.

Laut der Bild stieg Goretzka am Freitag bereits wieder in lockere Lauftraining an der Säbener Straße ein. Demnach plane er, noch im DFB-Trainingslager in Seefeld (28. Mai bis 6. Juni) zur Nationalmannschaft dazuzustoßen.