WADA erprobt Trockenblut-Dopingtests bei Olympischen Spielen in Tokio

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) will bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) zum ersten Mal Trockenblut-Dopingtests (dried-blood-spot testing) erproben. Dies teilte WADA-Präsident Witold Banka nach einer virtuellen Sitzung des Vorstands und des Exekutivkomitees der WADA am Freitag mit.