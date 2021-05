Leichtathletik: Alica Schmidt über Olympia, Doping, Instagram, 400 Meter

Alica Schmidt ist in der deutschen Leichtathletik ein bekannter Name - allerdings weniger wegen ihrer Leistungen auf der Tartanbahn als vielmehr wegen ihrer Optik.

Dass sie damit gutes Geld verdienen kann, daraus macht sie keinen Hehl. Sportlich tut sich die Berlinerin allerdings derzeit im Kampf um eine Teilnahme an den Olympischen Spielen schwer. Nach einer längeren Verletzungspause bestritt sie am Freitagabend bei einem Meeting in Halle/Saale ihren zweiten Wettkampf der Olympiasaison.

Schmidt glaubt nicht an Sprung in Weltspitze

Dass sie eines Tages in die Weltklasse vorstoßen kann - dieses Ziel hat die Athletin vom SSC Berlin ohnehin bereits abgeschrieben. "Ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich ziemlich wahrscheinlich in meinem Leben nicht unter 50 Sekunden renne, egal wie hart ich trainiere", sagte sie bei Sky . "Das ist nicht machbar, das sind unfassbar schnelle Zeiten."

Bedenken hat die gebürtige Wormserin, was mögliche Doping-Aktivitäten der internationalen Konkurrenz angeht. "In Deutschland ist es zum Glück so, dass wir viel getestet werden und sehr strenge Doping-Regeln haben. Das ist aber leider nicht in jedem Land so. Das ist schade, weil man nicht weiß, mit welchen Mitteln die anderen Athleten spielen."