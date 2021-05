Infantino: FIFA "nicht glücklich" über DFB-Krise

Hoeneß, Lahm und Co.: Wer beerbt Keller als DFB-Präsident?

FIFA-Präsident Gianni Infantino verfolgt die Führungskrise beim DFB mit Sorge und kann sich künftig eine Präsidentin an der Spitze vorstellen.

Die FIFA sei "nicht glücklich" darüber, was in Deutschland passiere, sagte der Weltverbandsboss am Freitag auf der Pressekonferenz nach dem 71. Kongress. Die FIFA brauche einen starken DFB mit einem starken Präsidenten, sagte der Schweizer weiter: "Oder vielleicht, wieso nicht, eine DFB-Präsidentin."