Schwimmer Matzerath sichert sich EM-Finalticket

Olympiastarter Lucas Matzerath ist bei der Schwimm-EM in Budapest ins Finale über 50 m Brust eingezogen. Der 21 Jahre alte Frankfurter schlug in persönlicher Bestzeit von 27,14 Sekunden als Siebter an und sicherte sich einen Final-Startplatz für Samstagabend.