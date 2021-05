FIFA: Ngoga löst Rojas als Chefermittler ab

Personalwechsel in der FIFA-Ethikkommission © AFP/SID/OZAN KOSE

Frankfurt am Main (SID) - Martin Ngoga aus Ruanda löst die Kolumbianerin Maria Claudia Rojas als Chefermittler der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA ab. Der Jurist setzte sich am Freitag in der Wahl auf dem FIFA-Kongress mit deutlichem Vorsprung auch gegen die bisherige Vorsitzende der Ermittlungskammer durch. Rojas wurde jedoch zur stellvertretenden Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer gewählt, die weiterhin vom Griechen Vassilios Skouris geleitet wird.