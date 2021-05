LoL Patch 11.10: Die besten Top-Laner

Richtig stark sind inzwischen die Tanks, allen voran Cho’Gath. Der ist, zumindest was das Scaling betrifft, definitiv einer der besten Top-Laner in der momentanen Meta. Dass Darius erstmal nicht mehr im Spiel zu sehen sein wird, macht seine Laning-Phase auch deutlich einfacher und in späteren Team-Fights ist er ein nicht zu verachtendes Schild gegen allen Schaden.

Steine und Ninjas

Shen hat mit einem neuen Itembuild auf der Top-Lane auch in Patch 11.10 die Hosen an. Mit Redemption, Mikaels und Chemtank wird er auf der Top-Lane sogar zu einer Art Support-Shen und ihr könnt von oben auch mal wirklich eurem Team helfen. Außerdem hat im letzten Patch sein Schild einen Buff erhalten: Je mehr Leben er hat, desto größer wird jetzt das Schild.

Der Boss und die Queen

Sett hat es in Patch 11.10 das erste Mal in die Top 5 der besten Top-Laner geschafft. Seitdem sein W und R im letzten Patch einen Buff erhalten haben, geht es ihm durchgängig sehr gut. Weil Blade Of The Ruined King und Stridebreaker ihm immer sehr starke Powerspikes bescheren, kommt er in den meisten Match-Ups auch gut klar.