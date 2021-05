LoL Patch 11.10: Die besten Champions im Jungle

In Season 11 wird der Jungle konstant angepasst und auch in Patch 11.10 wurden Änderungen vorgenommen. Aber wer profitiert davon und wen könnt ihr guten Gewissens spielen?

Die Jungle Meta in League Of Legends Patch 11.10 ist sehr auf Ganks fokussiert, da die Camps seit diesem Patch einfacher mitzunehmen sind und die Spawn-Zeiten sich verändert haben. Deshalb sehen wir auch einen neuen Vertreter in unserer Top 5: Xin Zhao hat es lange nicht mehr in die Meta geschafft, doch dieser Patch macht ihn stark. Viele Gegner können die Stärken des Champs wahrscheinlich nicht so gut abschätzen. Vorteil für euch.