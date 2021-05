LoL Patch 11.10: Die besten Mid-Laner

Wird Patch 11.10 endlich der Patch, in dem Assassinen in ihre Schranken gewiesen werden? Können Katarina, Talon und Co. immer noch einfach über die Karte spazieren?

Von dem Jungle in die Mid-Lane: In Patch 11.10 wurden viele Jungler zu Solo-Lanern umfunktioniert. So auch Diana. Sie kommt gegen die AD-Assassinen ganz gut an. Immerhin ist sie ja selbst ein Assassinen-Champion und kann gleichzeitig noch Items wie Seeker’s Armguard bauen, um sich zu Wehr zu setzen. Das wurde zwar generft, aber ein bisschen Rüstung ist immer noch besser als gar keine.