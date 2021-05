Infantino spricht sich erneut gegen Super League aus: "FIFA ist gegen ein solches Projekt"

Frankfurt am Main (SID) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich erneut vehement gegen eine europäische Super League ausgesprochen. "Ich habe es schon vorher gesagt, ich möchte es noch mal klar und eindeutig sagen: Die FIFA ist gegen ein solches Projekt", sagte der Chef des Fußball-Weltverbands auf dem virtuellen FIFA-Kongress am Freitag.

Die New York Times hatte am Donnerstag berichtet, dass die FIFA im Wissen Infantinos in den vergangenen Monaten an Gesprächen mit den Super-League-Gründern beteiligt gewesen sein und dort sogar Bereitschaft zur Unterstützung signalisiert haben soll.