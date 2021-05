CHECK24 Doppelpass: Spenden-Übergabe an die Initiative "DU MUSST KÄMPFEN!"

Die insgesamt 527,50 Euro setzen sich aus dem Phrasengeld der Gäste und den Spenden der Zuschauer aus der Saison 2020/21 zusammen. Da in dieser Saison das Format aufgrund der Corona-Regeln in sehr vielen Ausgaben ohne Studio-Publikum gesendet wurde, fielen die Spenden der Zuschauer vor Ort niedriger aus als in den Vorjahren. CHECK24 hob den Spendenbetrag dann um 23.472,50 Euro an. Somit geht insgesamt die runde Summe von 24.000 Euro an die Initiative "DUMUSSTKÄMPFEN!" (DMK).