Handball: Final Four der Champions League ohne Zuschauer

Die Krone des europäischen Vereinshandballs wird in leerer Halle vergeben: Für das Final-Four-Turnier der Champions League in Köln am 12. und 13. Juni sind keine Zuschauer zugelassen. "Ein Hauptaugenmerk wird in diesem Jahr auf einer Reihe von digitalen Aktivitäten liegen, da der Europäische Handballverband mit Bedauern bekannt geben muss, dass ohne die Anwesenheit von Fans gespielt werden wird", hieß es in einer EHF-Mitteilung am Freitag.