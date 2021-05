Vetter führt DLV-Aufgebot für Team-EM an

Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter führt das Aufgebot des DLV für die Team-EM in Polen an.

Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (28/Offenburg) führt das Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Team-EM in Polen an.

Jeweils 25 Athletinnen und Athleten werden in Chorzow am 29. und 30. Mai an den Start gehen, darunter auch die ehemalige Speer-Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken).